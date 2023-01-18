Akşener’den Erdoğan’a yanıt

Seçim tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

Partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına ilişkin 14 Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına muhafalet kanadı cevap verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ”Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı.

”Seçimler ne zaman yapılacak?” sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etti.

Böylelikle seçim için 14 Mayıs tarihine kesin gözüyle bakılmaya başlanırken muhalefet cephesinden yanıtlar gecikmedi.

AKŞENER’DEN SEÇİM TARİHİ YANITI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Akşener, “Mayıslar bizim”dir mesajını paylaştı.

CHP’DEN 6 NİSAN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Özkoç, ”Biz 6 Nisan’dan önceki seçimlere evet diyoruz dolayısıyla şimdi seçim kararını kendileri alacaklar” dedi.

DEMOKRAT PARTİ: AYNI YERDEYİZ BEKLERİZ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”Seçim 14 Mayıs’ta mesajı”na yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından ”Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz” paylaşımını yapan Uysal, ”Yerli ve milli Şef’e karşı ‘Yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacak.” dedi.