Akşener’den Erdoğan’ın afişine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde ittifak yapan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti hükümetini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca Fatih Kocamustafapaşa Meydanı’nda düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınlara hitap etti.

Partisinin Fatih Belediye Başkanı Adayı İlay Aksoy’u tanıtan Akşener, “Fatih’e kadın aday mı olur” diye eleştiri yapıldığını ifade ederek, kadın adayı benimsemeyeceğini söylemenin hem kadınlara hem de ilçedekilere hakaret anlamına geldiğini söyledi.

Akla gelen herkese “terörist” diyen bir dil kullanıldığını ileri süren Akşener, “Bu ayrıştırıcı dile son vereceksiniz. Siyaseti adaylar üzerinden onların projeleri çalışmaları üzerinden değerlendirin. Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle düşman olmayın. Bu bir yerel seçimdir. Projelerin, adayların hizmet anlayışının yarıştığı bir yerel seçimdir. Bu işi din, iman boyutuna taşımanın, insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz” diye konuştu.

Bütün seçmenleri ülkenin vatansever ve milliyetçi insanları olarak gördüklerini dile getiren Akşener, “Dolayısıyla bir tarafa hain, bir tarafa terörist, bir tarafa vatansever denilmesini şiddetle kınıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz” dedi.

Kadınların elindeki dövizlerde “EYT, kadına şiddete hayır, bedenime dokunma” yazıldığını belirten Akşener, bunların sosyal kesimlerin talepleri olduğunu söyledi.

“İSTANBUL’UN YÜZENE KEZZAP ATILDI”

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın seçim afişlerine değinerek, “Bütün şehri donatmışlar. Bir aşk hikayesi. Hani çok aşık adamlar ya bana yarsın, ya kara toprağa diyor ya. İstanbul’un yüzüne kezzap atıldı, bu aşk uğruna” ifadelerini kullandı.

NTV