Akşener’den erken seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçime değindi ve hükümetin seçim tarihi için açıklama yapmasını istedi

Akşener, “Biz memleketimize gidemiyoruz, onlar uzaydan bahsediyorlar. Uzaya giden, gitti. Mesela, döviz kuru, mesela, enflasyon uzaya çıktı” dedi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grubu toplantısında gündemi değerlendirdi. Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener özetle şunları söyledi.

BAŞKA ÜLKEDE Mİ YAŞIYORUZ?: Ülkemizin içinde bulunduğu, kara komedi; başroldeki Bay Kriz’in, adeta oskarlık performansıyla, geçtiğimiz hafta da, tam gaz devam etti. Sayın Erdoğan, çıktı ‘Birileri aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kalması. Aç kalan falan yok’ dedi. En son, geçinemeyen insanlarımıza, ‘şükürsüz’ demişti, şimdi de vicdansız olunmuş. Yahu, Allah aşkına, biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Ayıptır, günahtır. Hiç mi yüzün kızarmıyor? Yazıklar olsun!

RÜYADAN UYAN: Senin varlığını reddettiğin açlığı, gel ben anlatayım. TÜİK’in verilerine göre bile; nisan ayında gıda fiyatları, bir önceki yıla göre, yüzde 89 arttı. Geçen sene nisanda 1000 liraya aldığımız gıda ürünlerini; bu yıl nisanda alabilmemiz için, 1890 lira gerekiyor. Geçen sene, 2897 lira olan açlık sınırı, bu sene, 6018 lira olmuş. Yani; açlık sınırı, toplamda 3121 lira yükselmiş. Gördüğün rüyadan, artık uyan!

ÖLÜM FERMANI: Şimdi de, sosyal medyanın, ölüm fermanı sayılabilecek, yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktılar. Endişe, korku veya panik yaratacak haber yapanlar 1 yıldan, 3 yıla kadar, hapisle cezalandırılacak. Sayın Erdoğan bu yasaya göre, önce kendisinin tutuklaması lazım. Terörist başının mektubunu yayınlayanları, terörist başının kardeşiyle Kandil’de röportaj yaptıran TRT yöneticilerini, dizinin dibinde örgütçülük oynayan Sadatçıları da tutuklaması gerekir.

UZAYA GİDEN GİTTİ: Biz memleketimize gidemiyoruz, onlar uzaydan bahsediyorlar. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş. Uzaya giden, gitti zaten. Mesela, döviz kuru, enflasyon uzaya çıktı. Mesela, gıda fiyatları uzaya çıktı. Hatta Mars’ı geçti, Jüpiter’e varmak üzere. Siz onların peşinden astronot göndereceğinize, seçim tarihini açıklayın da; millet sizi uzaya mı gönderiyor, evinize mi gönderiyor, tüm gerçekliğiyle bir görün. Bugün, milletimizin, Türkiye’nin ihtiyacı seçimdir.