Akşener’den esnafa: Öyle yapmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren esnafa seslendi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla, seçime ve olası cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de konuşan Akşener, “Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa bile gitmem” diyen vatandaşa, “Yapmayın, öyle yapmayın” diye cevap verdi.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olurken 6’lı masanın ise henüz adayı açıklanmadı. Kulislerde her ne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıksa da masadaki diğer liderlerin buna sıcak bakmadığı iddiaları gündeme sık sık geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim turları kapsamında hız verdiği esnaf ziyaretlerine bu defa İstanbul’da devam etti. Ziyaret esnasında Akşener’in bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. “Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa bile gitmem” diyen vatandaşa Akşener, “Yapmayın, öyle yapmayın” diye cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU ADAY GİBİ

Kılıçdaroğlu’nun gerek açıklamaları gerek ise söylemleri ile cumhurbaşkanlığı adaylığını istediği gözlemlenirken partisinin ise desteği tam. Her fırsatta adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen CHP’li isimlerin açıklamalarına bazı muhalefet liderlerinden destek açıklamaları da geldi.

ESNAF ZİYARETLERİNDE DE KONU ‘6’ MASA’NIN ADAYI

Seçmenin Kılıçdaroğlu’na yönelik nasıl bir bakışı olacağı merak konusu olurken yaşanan ilginç bir an kameralara yansıdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul’da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde ana gündem maddesi 6’lı masanın adayına döndü.

CHP’YE MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Esnaf Akşener’e aday konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söylerken “Düzgün bir aday çıkmazsa biraz zor gibi. Kılıçdaroğlu’nu koyarsanız biraz zor bu iş. İlla Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam. Ne diye görmediğim insana oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu, biliyorsunuz yani. CHP’nin muhalefeti sıfır” dedi.

“Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile kullanmam” sözleri üzerine “Yapmayın, öyle yapmayın” diye cevap veren Akşener daha sonra vatandaşa “Kesin CHP’lisin. CHP’liler böyle yapıyor genel olarak” ifadelerini kullandı. Vatandaş ise “Değilim. Eskiden beri MHP’liydim, son iki seçimdir İYİ Parti’ye oy veriyorum ama ortak aday Kılıçdaroğlu çıkarsa hiç sandığa gitmem” dedi