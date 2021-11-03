Akşener’den HDP açıklaması: PKK’nın yanında konumlandırıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada HDP konusuna değindi.

Akşener, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum.” dedi. Akşener, konuşması sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan bahsederken, ‘Sayın’ ifadesini kullandı, Akşener partililer tarafından uyarılmasının ardından ‘Türk milletinden özür diliyorum’ dedi.

Ziyaret için gittiği Siirt’te bir vatandaşın “Burası Kürdistan” çıkışıyla karşı karşıya kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuyla ilgili konuştu. Parti grubunda açıklamalarda bulunan Akşener, “O kişi bir HDP’lidir. HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum. Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi” ifadelerini kullandı.

TBMM’de parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt’te “Burası Kürdistan” diyen bir vatandaşla yaşadığı diyalogla ilgili konuştu.

“Siirt’te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz dükkana gelip “Burası Kürdistan” dedi. AKP ve küçük ortağı feveran etmeye başladı. Bu kişi HDP çalışanı. Aylardır ne diyoruz? HDP’yi PKK yanında konumlandırıyorum.” diyen Akşener, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: HDPyi PKKnın yanında konumlandırıyorum

BU İFADE, BİZİM İÇİN ŞAŞIRILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİ

“Aralarına mesafe koymalılar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade bizim açımızdan şaşırılacak bir şey değildi. Sırf bize sallamak için PKK’nın ajandasını gündeme taşıdılar. Kaç gündür PKK’nın gündemini konuşan iktidar mensupları var. Buna inanamıyorum. Onları, terör örgütünün değirmenine su taşımaktan vazgeçmeye, milletimizin gündemine dönmeye davet ediyorum. PKK’nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum.”

SİİRT’TE NE OLMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçtiğimiz hafta yaptığı Siirt ziyaretinde, Kurtalan ilçesindeki esnaf “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” demişti. Bu ifadeyi kullanan kişi için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.