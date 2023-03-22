Akşener’den HDP’ye Nevruz tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halkların Demokratik Partisi’nin Nevruz kutlamaları görüntülerine tepki gösterdi.

Akşener, Nevruz’un terörün günü olmadığını söyledi. Öte yandan Akşener, İYİ Parti’ye katılan iki eski futbolcuya rozet taktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener’i hedefinde Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler nedeniyle HDP vardı. Akşener “Bizim için Nevruz, birliğin günüdür; terörün günü değildir.” açıklamasında bulundu. İYİ Parti bugün futbol dünyasından iki ismi kadrosuna kattı.

Meral Akşener’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“NEVRUZ TERÖRÜN GÜNÜ DEĞİLDİR”

Balkanlar’dan, Çin Seddi’ne, Karadeniz’den, Basra’ya kadar uzanan büyük insanlık coğrafyasında, günün geceye üstün gelişi, ateşin, karanlığa, galip gelişi, umudun, gölgeleri yenişi kutlu olsun.

Bizim için Nevruz, birliğin günüdür; terörün günü değildir. Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir.

Ama kimsenin şüphesi olmasın. Bugünleri, hep birlikte atlatacağız. Tarihimizden ilham aldığımız, büyük kararlılıkla, güneşli baharlara, hep birlikte ulaşacağız. İYİ Parti iktidarında, Bahar Bayramımız Nevruz’umuzu, resmî tatil olarak, hep birlikte kutlayacağız. O ateşin üstünden, bir büyük medeniyet olarak, hep beraber atlayacağız. Emin olun, çok az kaldı.

ESKİ FUTBOLCULAR GÖKHAN ZAN VE ÜNAL KAHRAMAN’A ROZET

Meral Akşener’in konuşmasından önce eski futbolcu Gökhan Zan’a ve Ünal Karaman’a rozet taktı.

Zan, Hatay’dan Karaman ise memleketi Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.