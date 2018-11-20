Akşener’den hükümete tepki

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasetçiler kılıçları çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi üzerinden AK Parti’ye yüklendi.

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

Kıymetli misafirler sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aziz milletim, 15 Kasım’da KKTC’nin kuruluş yıl dönümüydü kutlu olsun. Kofi Annan’la saf tutup Denktaş’ı kovanları unutmadık.

Aziz milletim, son dönemde bir takım odakların milletimizin değerlerine saldıranları başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanı’nın fesli ziyaretinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da aynı hareket geldi. Değerli hanımefendiler sevgili gençler son dönemde garip hareketler görüyoruz. Bir başka olay Konya’da görüldü. Sosyal medyada bir profesör hiçbir kadına oy vermeyeceğim dedi. İnsansız hava araçlarıyla uğraşırken insanı ve kadını unuttun sanırım. Bir özür borçlusun. Senin oyun eksik kalsın. Önemli olan bu tür hareketlerin artmış olması.

Vatandaşın ezanla bir meselesi yok, cumhuriyetle, Atatürk’le bir meselesi yok. Bizim meselemiz hayat pahalılığı. Koltuklarınızda 3 gün daha oturmak için münafıklıktan vazgeçin. Biz insanların hayatlarını yönetmeye değil devleti yönetmeye talibiz. Değerli misafirlerim bizim derdimiz millettir. Her üç gençten biri işsiz. Damat ne diyor buna dengelemek. Herkesi fakirlikte yoksullukta dengelediler.