Akşener’den hükümete yardım tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gıda yardımının eksikliği nedeniyle çocuklarda gelişim geriliği başladığını öne sürdü.

Akşener, “Bir günde 32 bin imza atması gereken bir şahıs bu işi yapamaz. Orada ben de oturuyor olsam olmaz. İstişarenin, kanunun, yargının hukukun üstünlüğünün, liyakatin ortadan kalktığı bir noktada kafaya göre kararların alındığı ve ağızdan çıkan sözün kanun sayıldığı bir noktada da bireysel olarak veya toplumsal olarak karşılaştığınız zorlukların çözüm mecraları ortadan kalkmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin derin bir yoksulluk çektiğini söyleyen Akşener çocukların bu durumdan etkilendiğini belirterek, “Köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış. Dolayısıyla İstanbul’da da, başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz.” dedi.