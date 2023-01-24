Akşener’den iddialara yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili iddialara yanıt geldi. Akşener, tek Cumhurbaşkanı Yardımcılığı iddialarını yalanladı.

Gazeteci Murat Yetkin, İyi Parti lideri Meral Akşener’in muhalefet seçimi kazanırsa tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak istediği, bu konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlere duyurduğu yönündeki haberleri, Akşener ve Kılıçdaroğlu cephesine sordu.

Yetkin’in telefonda konuştuğu iki liderden Kılıçdaroğlu, “Bu konuları da 26 Ocak’ta görüşeceğiz. Bunlar Yol Haritası ve Ortak İlkeler Metnini ilgilendiren konular. Dolayısıyla benim bugünden diğer liderleri etkileyecek şekilde konuşmam doğru olmaz” derken; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Yalan” dedi. Akşener, “Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Masa’daki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim” ifadelerini kullandı.