Akşener’den İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere değindi ve İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aday olmasına karşı çıkmayacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Altılı Masa’nın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, “Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa’nın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz ‘hayır’ demeyeceğiz diye” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masanın adayı kim olacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olabilir mi? Bu sorular, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soruldu.

Akşener, İmamoğlu veya Yavaş’tan herhangi birisinin Cumhurbaşkanı Adayı olması halinde destek vereceklerini söyledi.

Habertürk’te konuşan Akşener, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına ilişkin 6’lı masada herhangi bir konunun gündeme gelmediğini vurguladı.

İki isme de seçmenlerin sevgi ve saygısı olduğunu belirten Akşener, “Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa’nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz ‘hayır’ demeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adayla ilgili kriterlerinin belli olduğunun da altını çizen Akşener, “O masadan bir adayın çıkması lazım. O adayın kazanması ve kazandırılması lazım” dedi.