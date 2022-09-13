Akşener’den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime dair konuştu ve Millet İttifakı’nın geleceği hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı’nın geleceği hakkında, “Hâlâ tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum. Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı’nın adayı olacak” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti Millet İttifakı’ndan ayrılacak mı” sorusuna, “Hayır” diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı için ortak aday vurgusunu yineleyen Akşener, “Hâlâ tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum” dedi. Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözlerin de eleştirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, Altılı Masa ve Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara net yanıtlar verdi.

“KARAR MASADAN ÇIKACAK”

Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında “Cumhurbaşkanı adayının bu masadan çıkacağını ilk olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Biz o masada bulunanlar olarak bunu olumlu bulduk. Dolayısıyla karar masadan çıkacak. Yani karar masadan çıkacak. Altılı Masa’yı oluşturan liderlerin o karara katılımını seçmenleri ve sahada gördükleri belirleyecek. Tartışacağız, biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Altılı Masa bir ortak akıl platformu” dedi.

PARLAMENTER SİSTEM

Cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklama yapan İYİ Parti lideri Akşener, “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ifade ettim. Başbakan adayı olacağımı söyledim. 31 Mart’ta CHP ile birlikte seçime gitmek ve teklifin onlardan gelmesi seçmeni tekrar ayaklandırmak içindi. Derdim parlamenter sisteme dikkat çekmekti. Hâlâ tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum. Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı’nın adayı olacak. Olması gereken bu” ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER’E ELEŞTİRİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümündeki sözlerini eleştiren Akşener, “Atatürk’ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İŞSİZLİK TEPKİSİ

“İşsizlik düşmüyor” diyen Akşener, “Artık insanlar o kadar umutsuz ki. İnsanlar iş aramaya devam ediyor. Ama bekar olanlar iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Uzun zamandır esnaf geziyorum. Pandemi yoktu. Şu anda işçi sayısı düştü. İşsizlik artıyor.4 yıllık üniversite mezunlarının garsonluk yaptığı bir tabloyla karşı karşıyayız” diye konuştu.