Akşener’den katılım açıklaması: Bakcez gari

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaset gündemine değindi ve seçime dair açıklama yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halktv’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. İyi Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa ile düzenlemeye gidilmesi çıkışıyla gündeme oturan başörtüsü tartışması hakkında, “Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu’nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu” dedi.

Akşener, İyi Parti’ye yeni katılımların olup olmayacağı sorusuna, “Bakacağız duruma. Olmaz mı? Bakcez gari” dedi.

Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz. Kılıçdaroğlu’ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye’ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi.

“Bir şey değişti her şey değişti. 4 Parti Millet İttifakı’nı kurduk. Sonuç itibariyle Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetti.

“Cumhur İttifakı çocuklar gibi ayaklarını yere vuruyor ‘adayınız kimdir?’ diye. Bu da bana gerekeni yaptığımızı gösteriyor.

“Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı. Gördük ki farklılıklar zenginliktir. Müşteriklerimiz çok. Biz kurulmamış olsak Bugün Gelecek ve DEVA partileri belki de o masada olmayacaktı.

“Ülkede her yerde kriz var”

“Cumhurbaşkanının vatandaşlarına ‘sürtük’ dediği bir ülkede dışarıda başlamak üzere her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke. Ben yoksul evlere gidiyorum bizzat kendim.

“Astım hastası olan, kucağınıza aldığınızda ne kadar zayıf olduğunuzu anladığınız çocuklar… Sincan’da bir eve girdim sadece hoşof… Bir yandan el yapımı ayakkabılarla, acayip arabalarla gezen insanlar.

“Bu krizden nasıl çıkacağız?”

“Bu krizden nasıl çıkacağız? Çok kolay. Üretimi öne koyacağız. İstihdam yaratacağız.

“Yargının bağımsız olduğu, MB gerçekten bağımsız olduğu, kurumların yeniden istihdam edildiği bir ülke yapacağız. Siyasetçinin seçim kazanma istiakının önüne geçecek bir sistemin kurallar malzemesinin öne çıktığı bir ülke yapacağız.

Suriye

“Sayıların değiştiği bir yekpare grup Türkiye’ye geldi. Bunun çok problemi var. Biz kapılara açarak buna sebep oldu. Arap nufus buraya geldi. Orası PKK’nin yeri oldu. Tavır konabilirdi buna itirazım yok.

“2019’da beni gönderselerdi ben Esad’la konuşur sığınmacıları gönderirdim. Şimdi de göndereceğiz.

“(Aile Bakanlığı’nın eşi ölen 3 çocuğu olan kadınlara başlattığı ev kampanyası…) Mantık doğru 300 bin lira ev. Ama 3 çocuk yanlış. 1 ya da 2 çocuklu olan kadınlara neden yok. Burada bir dümen var. Demek ki 3 çocuklu kadınların sayısı az. Talimatları var. Vay ‘patronun sözü yere düşmesin’ derseniz siz çok büyük ayrımcılık olur. Kalan parayı nasıl ödeyecek o kadın.

“O bir helalleşme yolcuğuna çıktı, saygım var”

“(Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı) Tutumuna söyleyecek sözüm yok. O bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize vekili başkanı açılım yapmayın dedi. Hepimiz bir Kürt kadın alalım dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa.

“Atatürk’ün anasına olmayacak sözler söylendi. Kim bununla hesaplaşacak.

“Hukuki bir alt yapısının olması olmaması değildi. Askeriyenin ortaya koyduğu, askerin itiraz ettiği bir tutumdu. Biz doğru duruş alamadık. O zaman sadece İmam Hatip liselerini getirseydik eğitimde şimdiki bu rezalet olmayacaktı.

“Yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız”

“Cumhuriyet bize eğitimde fırsat eşitliği sundu. Parası varsa okutulan bir ülke haline döndük. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu’nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.

“Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. Ben dahil çok farklı bir tutum göstermeliydim diyorum.

İyi Parti’ye başka katılımlar olacak mı?

(İyi Parti’ye katılımlar) Bu partinin kurumsallaşması lazım. Bu partinin yetiştirdiği çok kıymetli isimler var. Bu insanların ekspertizlerini, bilgilerini partimizle değerlendirmesi için alıyoruz.

Ben, yani ortak dostlarımız var sayın bakanımızla. Dolayısıyla ben esprili yaklaşmayı severim. Bir gün telefon açtım, sayın bakanım ben buralarda yalnız başıma aç geziyorum. Ben hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum. Öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar. Öyle başladı, sonra ikna ettim.

(Partiye yeni katılımlar olacak mı?) Bakacağız duruma. Olmaz mı? Bakcez gari.

“Davet yeni geldi, önceden planlanmış bir programım var. İptal edemeyeceğim bir program. Biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir partilimizi göndeririz. Siyasi İşler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın gidecek.

“Erdoğan’ın dışında AK Parti’de aday edilecek ve kazanacak kimse kalmadı”

“Kaybettik Allah muhafaza, ne olacak? Kararnamelerle yönetilen bu ülkenin, Sayın Erdoğan’ın da son seçimi olacak. Özellikle Ak Partili arkadaşlarımı bu konuda bilgilendirmek isterim. Artık onun son seçimi. Şimdi bile problemli de hadi oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz bu anlayış üzerinden dişini sıka sıka duran bir insan kalabalığı olacak. Biliyoruz ki biz AK Parti’nin adayı seçilemeyecek. Bu kararnamelerle ben yaptım oldu anlayışının karşılığı, buradan da bunun benzeri seçilecek. Ben demin söylediniz 29 yıldır aktif politika yapıyoruz Susurluk’u gördüm 28 Şubat’ı gördüm, bugünü gördüm bütün bunlardan 2018’deki adaylık sürecini gördüm ve bir siyasi partinin kurulmasına öncülük eettim, bütün bunların neticesinde diyorum ki en fazla AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimiz bu ucube sistemin bu alanı desteklemeli. Çünkü Sayın Erdoğan’ın dışında AK Parti’de aday edilecek ve kazanacak kimse kalmadı.

“Sürekli rövanş işinden sıktı. Haksızlıklar sebebiyle dişini sıka sıka genişleyen bu alandan da bir başka dişini sıkanı seçeceğiz bir dahaki seçimde. Onun için bunun önüne geçmenin yolu bu son seçimi bizim kazanmamızdan geçiyor.

“Seçimi kazandığımızda herkes nefes alacak. Odaklanmamız gereken şey seçim.

Tele1’e verilen yasağa tepki

“(RTÜK’ten Tele1’e verilen yasaklar) Yazık işte. İstibadat yasası çıktı. Biz onla ilgili bizzat ben vekil olmadığım için katılamıyorum ama mücadele ettik. Üç grup sırf bu yasayı konuştuk. Daha önce karartılan Halk TV olsun Tele1 olsun muhalefetin temsilcilere nefes aldıran kanallarına hep kapatılmalarına karşı hep devreye girdik, bizzat aradık ama hiçbir kıymet harbiyesi yok. Seçimin kazanılması lazım.”