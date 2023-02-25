Akşener’den Kılıçdaroğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Altılı Masa 2 Mart’ta yapacağı toplantıya hazırlanırken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masanın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylama makamı olmadığını tekrarladı.

İYİ Parti lideri Akşener, Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

türkiye, 19 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın ederken, burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine ilgili birimler harekete geçti.