Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak’taki 6’lı masa toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde 26 Ocak’ta 11’incisi gerçekleştirilecek 6’lı masa toplantısı öncesi liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Akşener ve beraberindeki heyeti CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı. Görüşme, Kılıçdaroğlu’nun makamında gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası CHP’li Erkek, Akşener’i kapıya kadar uğurladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liderler turu kapsamında bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, pazartesi günü ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.