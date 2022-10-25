Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yorum: Gerek yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin başörtüsü konusundaki çıkışının gereksiz olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOGG’un fabrika açılışı için aldıkları kararı açıklarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI: GEREK YOKTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü’ çıkışıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü tutumuna söyleyecek bir sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıktı. Orada da büyük saygım var. Zaman zaman bende kendimi bazı şeyleri hatırlatmakla görevli hissediyorum. Çünkü benim siyasi yolculuğum en başından beri o süreçlerle ilgili olarak yapılan her türlü eksik, gedik yanlışların karşısında durdum. Pek çok bedeller kendimize göre ödedik. Bu çerçeve içinde bu helalleşme yolculuğuna çok büyük bir saygım var ama dediğim gibi bende başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize Belediye Başkanı, açılım sürecinde, ‘Boş yere açılım yapmayın. Bizler her seferinde bir Kürt kadını alalım ikinci eş olarak bu meseleyi çözelim’ dedi. O günlerde ben bu gökkubbeyi yıkmaya çalıştım tek kişi olarak. AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı, ‘Başı açık kadın perdesiz eve benzer ya kiralıktır, ya satılık’ dedi. Buna da zıtladım ben. Atatürk’ün annesine hakaret edildi. Bunlarla ilgili kim helalleşecek bu ülkede? Bende bunları hatırlatıyorum.” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki bir alt yapısının olması, olmaması meselesi değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum elbette sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tavrına ama bugün neyi tartışıyoruz? Anayasaya koyulmayı, başörtüsü içinden yeni bir kavgayı tartışıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ’DEN TOGG KARARI

29 Ekim’de gerçekleştirilecek TOGG açılışına İYİ Parti’den katılım olacağını söyleyen Meral Akşener, “Davet yeni geldi, benim önceden planlanmış programım var. Biz bu tür davetlere üst düzey bir arkadaşımızı göndeririz. Bu defa Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvelimiz Koray Aydın’ı görevlendirdik.” dedi.

CHP’DEN TOGG AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da parti genel merkezindeki MYK sonrası yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na TOGG’un fabrika açılışı için davet geldiğini, Kılıçdaroğlu’nun davete katılmayacağını açıklamıştı.

ADAYLIK POLEMİĞİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta katıldığı Kanal 58 yayınında “seçmen Kılıçdaroğlu’na neden oy versin?” sorusuna “Bir de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim’ denmesi lazım. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görmesi lazım” yanıtını vermesi, siyasette yeni polemik konusu oldu.

CHP liderinin sözleri başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok kişi tarafından “adaylığının ilanı” şeklinde yorumlandı.

CHP kurmaylarından bu tespite itiraz geldi. Bir parti yöneticisi Milliyet’e, “Kılıçdaroğlu iktidar namzeti bir partinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı adayı da olabilir yarın öbür gün, partisi de Meclis’in en büyük grubu olmaya aday. Kendisi için oy istediği kadar partisi için de oy istiyor. Adaya altılı masada liderler karar verecek. ‘Kılıçdaroğlu sizi dinlemeden adaylığını açıkladı’ diyerek ittifakı karıştırmak isteyenler var” ifadelerini kullandı.

CHP’li bir kurmay, tartışmaya “Bunu belki bir niyet beyanı olarak almak lazım. Ama adaylık ilanı demek doğru olmaz” sözleriyle katılırken, altılı masadan bir kurmay da, şu görüşleri dile getirdi:

“Bu adaylık isteğiyle, niyetiyle alakalı bir şey. Ama Kemal Bey masanın da nezaketine dikkat eden, dolayısıyla masaya böyle emrivaki yapmayan bir genel başkan. Daha önce ‘altılı masa sizi aday gösterirse kabul eder misiniz’ diye sorulduğunda ‘ederim’ demişti zaten. Şimdi de adaylık isteğini vurgulamış oldu. Her genel başkan bunu ifade edebilir. Bütün genel başkanlar doğal ve potansiyel adaydır.”