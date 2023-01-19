Akşener’den kritik ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

6’lı masanın 11’inci toplantısı 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesi 6’lı masayı oluşturan partilerin genel başkanlarını ziyarete başladı. Akşener, bu kapsamda önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası Davutoğlu, Akşener’i kapıya kadar uğurladı. İki lider, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Akşener, daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

Akşener’in, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, pazartesi günü ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edeceği öğrenildi.