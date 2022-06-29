Akşener’den Madrid Mutabakatı açıklaması: Bu bir tavizdir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dörtlü zirve sonrası imzalanan Madrid Mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin dörtlü zirve toplantısından çıkan mutabakata eleştirilerde bulunarak, ”İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, Madrid’de atılan imzanın ülke çıkarlarıyla bağdaşmadığını söyleyerek ‘taviz’ eleştirisinde bulundu.

Üçlü mekanizmanın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olduktan sonra devreye gireceğini belirten Akşener, ”Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir bir şey değil. PYD/YPG’ye yönelik mali yardımlar mutabakat dışında bırakılmış oluyor. Üst perdeden atılan nutuklar müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gözüküyor” diye konuştu.

EK BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Akşener’in gündeminde ‘ek bütçe’ de vardı.

”Sayın Erdoğan inatla kafasının dikine gitmeye ülkemizdeki ekonomik krizi derinleştirmeye devam ediyor” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

”Bütçe kanunu enflasyonun 9,8 doların da 9 olmasını öngörüyordu. Bugün enflasyon TÜİK’le bile yüzde 73,5 dolar kuru ise 17 liraya dayandı. Bunlara öngörü değil dilek diyebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon 70 puan, kur oranı ise yüzde 100 sapan bir ülke göremezsiniz. Böyle bir rezalete imza atmak bay krize nasip oldu.”

Teklifi ek bütçe yerine ‘ikinci bütçe’ olarak değerlendiren Akşener, faturanın enflasyon vergisiyle millete kesileceğini belirtti.