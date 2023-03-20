Akşener’den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın genişlemesi durumunda birlikte Muharrem İnce’nin de yer alması gerektiğini belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin aday olacağını açıklamasının ardından Millet İttifakı liderlerinden art arda mesajlar geldi. Son olarak Meral Akşener, “İttifak genişleyecekse onun yer almasını isterim.” diyerek İnce’ye mesaj gönderdi.

Katıldığı canlı yayında seçin gündemine ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem İnce’nin adaylığına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. “Sayın İnce’nin aday olma hakkı vardır” diyen Akşener, “İttifak genişleyecekse onun yer almasını isterim” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce’yi Millet İttifakı’nda görmek istediğini belirten Akşener, “İttifak genişleyecekse onun yer almasını isterim” ifadelerini kullandı:

Meral Akşener’in Muharrem İnce’ye yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Sayın İnce ile biz 2018’de Millet İttifakı’nın Temel Bey ile 3 adaylığını yaptık. Dedik ki ikinci tura kalanı diğerleri destekleyecek. Ben sayın İnce ile bir taraftan rakibiz, bir taraftan da saygılı bir şekilde kampanya yaptık.

Sayın İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Sayın İnce’nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasının esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce’nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor.