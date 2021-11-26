Akşener’den Nebati açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin sosyal medya paylaşımlarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar için, “Yeni bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN’İ ÖRNEK ALARAK YOLA ÇIKTIK, BANGLADEŞ’E DOĞRU İLERLİYORUZ’

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, “Dürüst buluyoruz biz kendisini” dedi. Denge denetleme mekanizmasının ortadan kalktığını söyleyen Akşener, “Her şey Erdoğan’ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin’i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş’e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki, ‘Bizde ucuz iş gücü var. Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok’ Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için” diye konuştu.

Dün gece Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Bu sefer bu politikamızı uygulamakta kararlıyız” demişti.