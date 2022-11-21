Akşener’den operasyona destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuzey Irak’a yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında konuştu.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı başlatıldı. Başarıyla icra edilen operasyona yönelik konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türk ordusuna, ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırı sonrası harekete geçen İstabul Emniyeti kısa sürede birçok şüpheliyi gözaltına alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kimin ardına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır” sözleri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

TSK tarafından gece saatlerinde Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine yönelik ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’ başlatıldı. Operasyona ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın” dedi.

“ASKERLERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN”

İstanbul’da düzenlenen ‘Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması’nda konuşan Akşener, operasyonla ilgili olarak “Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN ADI ‘PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI’

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir.”