Akşener’den rüşvet iddiaları için açıklama

Sermaye Piyasa Kurulu’nun (SPK) önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet aldığı iddiası ve savcıların şirket yolsuzluklarıyla savcıların neden ilgilenmediği sorusu üzerine Akşener, “Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Instagram hesabı üzerinden yurttaşlardan gelen soruları cevapladı.

Gelen sorular ve Meral Akşener’in verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Feminist misiniz?

Akşener: Eşim gençken ‘ıslah ve iflah olmaz bir feministsin’ derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum, ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum, bilmiyorum ama ciddi bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim.

Soru: Doktora tez konunuz nedir?

Akşener: İzmir Şeriye Sicilleri hakkında Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları üzerine doktora tezi yaptım. Özel bir tezdi, çok atıf almıştır.

Soru: Evcil hayvanınız var mı?

Akşener: Çok

Soru: Malum kişi kazanabilir mi?

Akşener: İmkansız.

Soru: İlk dans müziğiniz nedir?

Akşener: Sandy Posey’in seslendirdiği “In Your Green Eyes” şarkısı.

“YAŞAMAK İSTEDİĞİM BİR YERİ SÖYLERSEM SAYIN ERDOĞAN ORAYA DA BİR SARAY DİKER”

Soru: İstanbul’da yaşamıyor olsaydınız nerede yaşamak isterdiniz?

Akşener: Ben Türkiye’yi dolaştım ilçeleri ile beraber. Her bir ilçesi, her bir beldesi, her bir şehri harika. Ama bir yer söylersem Sayın Erdoğan oraya da bir saray diker; onun için söyleyemiyorum.

“OLMAYAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE SEÇİM SONRASINDA İNŞA EDECEĞİZ”

Soru: Gülşen’in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Akşener: Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar. Kimler ne söylüyorsa, sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse mahalleleri birbirinden koparmak için ne lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için ne gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra bir gürültü kopararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz.

“YARIN ALTILI MASAYI OLUŞTURAN TÜM PARTİLER OLARAK TEKRARDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Soru: Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?

Akşener: Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin.

“BİZ, SEÇİM KAZANDIĞIMIZDA KUTLAMALARIMIZI, MİLLETİMİZ İLE YAN YANA İÇ İÇE MEYDANLARDA YAPACAĞIZ”

Soru: Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda sana güveniyoruz Mommy.

Akşener: Sizi yanıltmayacağım.

Soru: Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?

Akşener: Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz, inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı, milletimiz ile yan yana iç içe meydanlarda yapacağız.