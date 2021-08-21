Akşener’den saldırıya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik saldırıya sosyal medya hesabından, “İyi insanları susturamayacaksınız” mesajıyla tepki gösterdi.

İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından ise, Akşener’in mesajı tekrar edilerek, “İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’ya yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu zorbalığı yapan ve yaptıran nefretin sahiplerinden, kirli söylemlerini eyleme dökenlerden hesabı adaletle soracağız. Yılmadık yılmayacağız” paylaşımı yapıldı.

Kavuncu’yu bizzat arayarak olay ve sağlık durumu hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileğini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz” ifadelerini kullandı.