Akşener’den seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla konuştu ve seçimin önemine değindi.

Darıca ilçesi Çınaraltı mevkiinde halka seslenen Akşener, “Bu sene nisan ayında gübre atacaktı çiftçimiz, dedik ki ‘Kardeşim çiftçinin gübresini ücretsiz ver, nisan ayında atsın’ dedik, ‘Hayır’ dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Telekom’un 24 milyarın hak hukukunu her birinin cebine koydular, çiftçi gübre atamadı. Haram olsun, zıkkım olsun size be. Mesela 10-11-5 maaş alan var, danışmanlar var sarayda. Senin oğlun, kızın üniversiteyi bitirip ne iş olsa yaparım şeklinde iş arıyor ama iş bulamıyor. Çünkü istihdama yönelik hiçbir adım atmadılar.”

Akşener, halka oylarının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz ve buraya benim geldiğim gibi ağalar gelecek karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bana da oylarınız kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun ve öğreteceğiz hep beraber seçmen velinimettir ağalar. El ele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle ‘atta’ya göndereceğiz. Biz kararlı bir şekilde bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkıyoruz. Ondan sonra da 92 puanla atanamamış gencimizin yerine 58 puanla atanmış dayısı olan kişilerin o 92 puanlık hakkın hukukun yenildiği Türkiye’nin yeniden inşasını birlikte yapıyoruz. O 58 puanla atanmasına neden olan gencin ayılarından da dayılarından da hesap soruyoruz” dedi.