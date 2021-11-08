Akşener’den şehit yakınına küfreden Türkkan için açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile ilgili ilk açıklama geldi.

Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor. Meral Akşener’in talebiyle parti grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan’ın yerine bu göreve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. ”Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil” diyen Akşener ise partililere ”Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın” uyarısında bulundu.

İYİ Parti’de Lütfü Türkkan’ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren’e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener’in talebi ile istifa etmişti.

İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00’te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplandı.

Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekili oldu.

MERAL AKŞENER: TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, ÖFKENİZE MAĞLUP OLMAYIN

Edinilen bilgiye göre; Meral Akşener toplantıda ”Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.