Akşener’den Sinan Oğan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararıyla ilgili, “Sayın Oğan’ın kişisel kararını elbette saygıyla karşılıyorum.” dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs’ta yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 5’in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkinci turda Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararıyla ilgili “Ben olumlu veya olumsuz değerlendirmeye dair kendimi hak sahibi görmüyorum. Bu değerlendirmeyi yapacak olan sayın Oğan’a 5.3 oy vermiş seçmendir. Sayın Oğan’ın kişisel kararını elbette saygıyla karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Akşener açıklamalarının devamında “Uzun zamandır Türkiye’de siyasi partilere, şahıslara oy veren seçmenin iradesi sıfır, o partinin bendesi marabası gibi tarif edilen seçmen var. Seçmen velinimettir. Sayın Erdoğan’a koştura koştura desteklemeye gideceğini düşünmüyorum. İkinci tur için bir aktör olacağını ortaya koyarak sayın Oğan yol yürüdü. Millet İttifakı’nı da Cumhur İttifakı’nı da eleştirdiği alanlar vardı. Sayın Kılıçdaroğlu bizatihi sayın Oğan’ı ziyaret ederek cevap verdi. Soru işaretlerine açık ve net cevaplar verdi sayın Kılıçdaroğlu. Sinan Oğan’ın kararına şaşırdığımı söyleyemem” dedi.