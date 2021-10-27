Akşener’den tepki: Paramız pul oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada ekonomi üzerinden hükümete yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, “İktidarların becerikli ellerinde paramızın pul olduğu bir haftayı daha geride bıraktık. Bir kez daha gördük ki Sayın Erdoğan’ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğundan başka bir şey değil” diyerek konuşmasına başladı.

Akşener, “Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir. Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Olan her zamanki gibi milletimize oluyor. ‘2023’te dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına gireceğiz’ diyenler ilk 20 dışına çıkardılar. Gire gire gri listeye girdik. Türkiye’nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Biz elbette ülkemizin itibarının yerle bir olmasını istemeyiz. Ülkemizin itibarını yerle bir eden bu tablo karşısında bize düşen görev milletimizden yetkiyi alıp bu utancı temizlemektir” ifadelerini kullandı.

2022 bütçesini değerlendiren İYİ Parti lideri, “AK Parti’nin dertlerimizi umursamayı bırakalı çok oldu. 2022 bütçesi milletin meclisine geldi. Herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanları 5 müteahhit ve bir gruba sunulacak” dedi. Akşener, “Son 4 yılda garantili işlere ayrılan ödenek 69 milyar lira, önümüzdeki yıllarda tahmini ödeme 143 milyar olacak. Bu bütçe herhangi bir bütçe değildir, bu bütçe savurganlık, israf bütçesidir. Bu bütçe Sayın Erdoğan’ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir” diye konuştu.

Akşener, “Milletimiz evim yandı diye feryat ediyor Sayın Erdoğan duymazdan geliyor. Emekliler geçinemediğini söylüyor Sayın Erdoğan markete gidip fiyatları makul buluyor. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor Sayın Erdoğan oralı olmuyor. Vatandaş arabasını satıp ata biniyor, Sayın Erdoğan apartman görevlilerini saydırıyor” dedi.