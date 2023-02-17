Akşener’den uzaktan eğitim tepkisi

Deprem bölgesinde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzaktan eğitim konusuna tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, “Üniversitelerin kapatılması meselesinden bugün iki bilgi var. Birincisi, YÖK’ün açıklamasına göre nisan ayında uzaktan eğitimin gözden geçirileceği… Bu işten derhal vazgeçilmesi lazım. KYK yurtlarının ailelere verilmesi son derece yanlıştır. Aileleri KYK yurtlarına yerleştirmek yanlıştır” dedi.

Akşener, “Bizim inançlarımıza aykırıdır. Bizim geleneklerimize, ailevi davranış biçimlerimize yanlıştır. Öğrencilerin oradan çıkarılıp ailelerin yerleştirilmesi yanlıştır” ifadelerini kullandı.