Akşener’e istifa şoku

Murat Çahadar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini açıkladı.

zun yıllardan beri AK Parti’ye verdiği destekler ile tanınan başarılı sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararı aldı.

AK PARTİ VE ERDOĞAN’A DESTEK

Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu’nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan’a destek çalışmalarını başlatacak.

Yıllardır ulusal basında yorumculuk ve program yapan Murat Çuhadar, aldığı bu karar ile AK Parti seçmeni tarafından çok büyük sevinçle karşılandı.

Seçmen tarafından tanınan ve yüksek sempati duyulan Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar, yurt genelinde gerçekleştirdiği ulusal projeler ve eğitim faaliyetleri ile tanınmakta.

Yaşam Koçluğu konusunda uluslararası ödülleri ve birçok ünlünün koçluğunu yapan Çuhadar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde de yurt genelinde önemli organizasyonları yönetmişti.

Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar’ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi.