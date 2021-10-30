İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in attığı twet olay oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yıllar önce Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili attığı twet olay oldu.

AKM’nin yeniden açılışı akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2013 yılında Gezi olayları sırasında attığı tweeti getirdi. Akşener, o dönem yaptığı paylaşımda “Mücahitken Taksim’e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim’e AVM yapacaklar.” ifadelerini kullanmıştı.

AYASOFYA İÇİN DE ‘AÇAMAZLAR’ DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın müze olduğuna dair kararı iptal etmesinden sonra Ayasofya Camii’nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına verilerek ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

Ayasofya’nın ibadete açılacağının duyurulması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Nevşin Mengü’nün programında konuşması akla gelmişti.