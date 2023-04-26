Akşener’in mitingi ertelendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli’de yapacağı miting yağış nedeniyle ertelendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği miting, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturduğundan, 11 Mayıs tarihine ertelendi.
Akşener’in Denizli ziyaretinde, partisinin çalışmaları hakkında bilgi vermesi, vatandaşlarla buluşması ve seçimler öncesi destek istemesi planlanıyordu. Parti yetkilileri, mitingin 11 Mayıs’ta yapılacağını ve Akşener’in Denizli ziyaretinin gerçekleşeceğini belirtip, miting programının aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.