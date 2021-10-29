Akşener’in ziyaretinde ‘Burası Kürdistan’ demişti! Gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyaretinde ‘Burası Kürdistan’ diyen şahıs gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde “bulunduğunuz yer ‘Kürdistan’dır” ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Siirt’te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, Güres Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi.

Bir esnafın hediye ettiği yöreye özgü fuları boynuna takan Akşener, caddede karşılaştığı bir öğrencinin kedisini kucağına alarak sevdi.

Daha sonra Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Cemil Taşkesen adlı esnafın, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, ‘Kürdistan’ inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer ‘Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu ‘Kürdistan’ inkar ediliyor.” sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:

“İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, ‘Burası Kürdistan’ diye tariflersen… Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk’üm, sen Kürt’sün. Dolayısıyla bir Kürt’le bir Türk’ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki ‘Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne’den Kars’a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna ‘evet’ diyorsan… Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil.”