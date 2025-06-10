Aksu’da 25 Kadın, Deri İşlemeyi Öğrendi

KADINLARDAN DÜNYA GELENEKSEL DERİ İŞLEME KURSUNA İLGİ

Isparta’nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan 25 kadın, Türk kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel deri işlemeciliğini öğreniyor. 2018 yılında Kaymakamlığın koordinesinde başlatılan deri işlemeciliği kursuna, bu kadim zanaatı öğrenmek isteyen kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen bu çalışmalarda, Türk deri sanatının en eski örnekleri ortaya çıkartılıyor.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI HEDEFİ

Büyük Hun İmparatorluğu’ndan Anadolu Selçuklu Devleti’ne, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan süreçte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan deri işlemeciliğini öğrenen kursiyerler, bu sanatı günümüzdeki ihtiyaçlara göre uyarlıyor. İlçe Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deri işleme kursunda 25 kursiyerin bulunduğunu aktardı. Aydın, “Aksulu kadınlar sayesinde bu kültür yeniden canlanıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür, onların eliyle hayat buluyor. Kursiyerlerimiz, hem kıymetli zaman geçiriyor hem de bu kültürü ayakta tutarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın yaşatılması ve üretilen ürünlerin Aksu ilçesiyle sınırlı kalmaması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydın, “Kursiyerlerimiz ve ürettikleri ürünler, il ve bölge bazında festivallere katılıyor. Bu sayede sanatımız ve çalışmalarımız daha geniş kitlelere tanıtılıyor.” dedi. Usta öğretici Semra Çankaya, “Yaptığım bütün ürünler ham deri olarak geliyor, daha sonra işleyerek çanta ve benzeri ürünler haline getiriyoruz. 7 seneden beri deri üzerinde çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Kursiyerlerden Melek Uğurlu da, “Küçük bir ilçede yaşamamıza rağmen bize her türlü üretim imkanları sunuluyor. Yaptığımız her çalışma farklı bir ürün olarak çıkıyor. Bunları çeşitli yerlerde satıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz.” dedi.