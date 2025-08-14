Aksu’da 8 İş Yeri Yandı

YANGINDA ZARAR GÖRÜLEN İŞYERLERİ

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen kundaklama olayı sonucunda 8 iş yeri tamamen kül oldu ve yaklaşık 25 milyon TL’lik maddi zarar oluştu. Yangın, 17 Temmuz 2025’te bir plazada gerçekleşti. Olay, bölgedeki iş yerlerinde büyük bir yıkıma yol açtı.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının motosikletle plazaya gelen M.Ç. ve K.A. tarafından kundaklama sonucu çıkarıldığını belirledi. Şüphelilerden K.A.’nın, 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi, “Mala Zarar Verme (Kundaklama)” suçundan mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.