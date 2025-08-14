Haberler

Aksu’da 8 İş Yeri Yandı

YANGINDA ZARAR GÖRÜLEN İŞYERLERİ

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen kundaklama olayı sonucunda 8 iş yeri tamamen kül oldu ve yaklaşık 25 milyon TL’lik maddi zarar oluştu. Yangın, 17 Temmuz 2025’te bir plazada gerçekleşti. Olay, bölgedeki iş yerlerinde büyük bir yıkıma yol açtı.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının motosikletle plazaya gelen M.Ç. ve K.A. tarafından kundaklama sonucu çıkarıldığını belirledi. Şüphelilerden K.A.’nın, 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi, “Mala Zarar Verme (Kundaklama)” suçundan mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.