Haberler

Aksu’da Ahududu Hasadı Gerçekleşiyor

AHUDUDU HASADI İLERLİYOR

Isparta’nın Aksu ilçesinde ahududu hasadı gerçekleştiriliyor. Son yıllarda özellikle genç girişimci ve kadın üretici aile işletmelerinde dikkat çeken bir zirai ürün haline gelen ahududu, taze tüketim sektörünün yanı sıra dondurma, pastacılık ve dondurulmuş meyve gibi alanların da lokomotif ürünü oluyor. Isparta’da 45 dekar alanda kadın ve genç çiftçiler tarafından hasadı yapılan bu ürün, örtü altında da yetiştirilmekte.

ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ ARTIYOR

Yılanlı köyünde 7 dekar alanda faaliyet gösteren Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner, daha önce özel bir firmada topraksız kültür ahududu yetiştiriciliği yaptığını ifade ediyor. Kendi işletmesini kurma kararı aldığını belirten Öner, “2 yıldır faal bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 7 bin adet ahududu fidanımız var. Ağırlıklı olarak iç piyasada taze tüketim olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde açıklıyor. Ürünün katma değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Öner, taze tüketimin yanı sıra dondurma, pastalar ve kozmetik sektöründe de kullanıldığına vurgu yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

