Aksu’da Jandarma Operasyonu, Kaçak Tabancalar Ele Geçirildi

KAÇAK TABANCALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 4 adet kaçak tabanca yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler çerçevesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda bir otomobil üzerinde arama yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDAN TABANCALAR ÇIKTI

Aramada, Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe J.K.lığı ekiplerinin iş birliği ile toplamda 4 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.