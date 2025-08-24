Haberler

Aksu’da Jandarma Operasyonu, Kaçak Tabancalar Ele Geçirildi

KAÇAK TABANCALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 4 adet kaçak tabanca yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler çerçevesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda bir otomobil üzerinde arama yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDAN TABANCALAR ÇIKTI

Aramada, Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe J.K.lığı ekiplerinin iş birliği ile toplamda 4 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı, İstanbul'dan kalkan 230 sporcu ile tarihi bir yarışa dönüştü.
Haberler

Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

Ankara'da düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, bin çocuk eğlenceler eşliğinde sünnet ettirildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilip çeşitli gösterimler sergilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.