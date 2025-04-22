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Aksu’da Yangın Atölyeyi Korkuttu

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir mobilya üretim atölyesi yangın olayıyla sarsıldı. Yangın, saat 17.00’de Güzelyurt Mahallesi’ndeki mobilya atölyesinde meydana geldi.

Atölyeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR VE ARAŞTIRMA

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, atölyede önemli maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise halen araştırılıyor.

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