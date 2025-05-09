Aksu Mahallesi’nde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Giresun’un Aksu Mahallesi’nde, Sosyal Bilimler Lisesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen bir olayda, güvenlik görevlisi A.T. (53) okuldaki hizmetli kadrosunda çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve onun ablası Yonca Çavuş’u (30) silahla vurdu. Olay nedeni henüz bilinmiyor.

MÜDAHALELER VE SONUÇLAR

Olay sonrası, çok sayıda polis ve sağlık görevlisi okulda görevlendiriliyor. Ağır yaralanan iki kadına müdahalelerde bulunuluyor. Ancak, Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastaneye kaldırılıyor. Gökçin de hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ŞAHIS VE GÖREVİ

Olayın ardından kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınıyor. Şahsın, cezaevinden tahliye olduktan sonra topluma kazandırılmak amacıyla okulda güvenlik görevlisi olarak işe alındığı bilgisi ediliyor.