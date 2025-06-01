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Aksu Ülkü Ocakları Temizlik Yaptı

AKSU ÜLKÜ OCAKLARI ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

Aksu Ülkü Ocakları, Dünya Çevre Günü sebebiyle sahillerde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Aksu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hasan Borucu’nun liderliğinde Kumköy sahilinde gerçeleşen etkinliğe birçok ocak üyesi katılım gösterdi. Temizlik çalışmaları sabah saatlerinde başladı ve katılımcılar sahil boyunca atıkları topladı.

DOĞA VE CANLILARA KARŞI SORUMLULUK

Özellikle Caretta Carettaların yumurtlama alanlarında titiz bir temizlik gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Borucu, çevre bilincinin Türk milletinin köklü değerlerinden biri olduğunu dile getirdi. Ülkücü gençlik olarak yalnızca millete değil, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Borucu, “Bu temizlik çalışmasıyla hem çevremizi koruduk hem de gençlerimize örnek olmaya çalıştık.” şeklinde konuştu.

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