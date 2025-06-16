Aktar, Ter Kokusuna Bitkisel Çözümler Önerdi

TER KOKUSUNA DOĞAL ÇÖZÜMLER

Kayseri’de bir aktar, sıcak havalarda oluşan ter kokusuna yönelik bitkisel çözümlerin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Hindistan cevizi ve karbonat roll on gibi kullanılabilir” diye konuştu. Terlemenin önlenmesinin iyi bir şey olmadığını vurgulayan Altun, yaz aylarında terleme durumunun doğal bir olay olduğunu söyledi. “Terlemeyi önlemek mantıklı değil, ama ter kokusunu bastırmak için karbonat, Hindistan cevizi ve elma sirkesi kullanılabilir. Bu maddeler hem ter kokusunu giderir hem de terlemeyi azaltır. Zaten terlemeyi durduramazsınız; bu sağlık açısından zararlıdır.” dedi.

Doğal Ürünlerle Şıklık

Altun, ter kokusunu bastırmak için daha temiz ve kokusuz malzemelerin kullanılmasını önerdi. Vatandaşların Hindistan cevizi ile karbonatı karıştırarak roll on şeklinde kullanabileceklerini belirtti: “Bu karışım, vücutta bakteri üretimi yapılmasını önler ve ter kokusunu azaltır.”

SU TÜKETİMİ VE ÖDEM

Sıcak havalarda aşırı su tüketiminin yol açtığı ödemler için de kiraz sapı ve mısır püskülü gibi bitkisel ürünlerin kullanılacağını söyledi. Altun, “Fazla su tüketiminden kaynaklı ödemleri atmak için kiraz sapı ve mısır püskülü kullanımı, kabızlık sorunları için açlık otu gibi bitkisel ürünlerle desteklenebilir. Tam sezonunda kayısı ve erik gibi meyvelerin de tüketilmesini öneriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu ürünleri doğru miktarlarda kullanmak önemli; rastgele yerlerden alınmamalarını öneriyoruz.” şeklinde uyardı.