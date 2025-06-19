Aktivistler Berlin’de ortak eylem yaptılar

GREENPEACE VE ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NÜN FARKINDALIK EYLEMİ

Çevre örgütü Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü, Dünya Mülteci Günü öncesinde Almanya’nın başkenti Berlin’de ortak bir farkındalık eylemi yapıyor. Federal Meclis’in yakınında bulunan Spree Nehri’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sınırları sembolize eden kopmuş dikenli telin yer aldığı bir pankart ile “İnsan hakları herkes için geçerlidir”, “Sığınma hakkını savun” ve “İklim krizi sınır tanımaz” yazılı pankartlar açıldı.

ALMAN HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Aktivistler, düzenledikleri basın açıklamasında Alman hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Hükümetin, göç konusunda insanlık dışı ve ırkçı taleplerden yeterince uzak durmadığı savunuldu. Uluslararası Af Örgütü’nden Sophie Scheytt, “Mültecileri başarısız sosyal politikanın günah keçisi yapmak yerine, anlatının değiştirilmesi ve korku ortamına kararlılıkla karşı çıkan bir politika gereklidir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SUA TEKNELERİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİK

Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü öncesinde Spree Nehri’nde kanolarla gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle Federal Meclis çevresinin tekne trafiğine kapatıldığı belirtildi.