Aktivistler Gazze’ye Yardım Yolda

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde İsrail tarafından alıkonulan 12 aktivistin avukatları, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail güçlerinin gemiyi uluslararası sularda kontrol altına almasının ve gönüllüleri zorla İsrail topraklarına götürmesinin hukuki dayanağı olmadığı vurgulandı. Avukatlar, bu durumun, İsrail devletinin aktivistleri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisi vermediğini ifade etti.

Adalah hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamalarda, avukatlar Hadeel Abu Salih, Lubna Tuma ve gönüllü avukat Afnan Khalifa’nın ifadeleri dikkat çekti. 12 aktivistin uluslararası sularda gözaltına alınıp akabinde ‘Yasa dışı yollarla ülkeye girmek’ suçlamasından muzdarip olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail’in Madleen gemisine el koyarak barışçıl gönüllüleri tutuklamasının, uluslararası hukuk açısından geçersiz bir durum oluşturduğu ifade edildi.

ABLUKA VE İNSANİ YARDIM

Avukatlar, Gazze’ye uygulanan ablukanın savunmasız bir nüfusu aç bırakma amacı güden yasa dışı bir kuşatma niteliğinde olduğunu belirtti. Bu durumun, Uluslararası Adalet Divanı’nın Güney Afrika – İsrail Soykırım Davası’ndaki geçici önlemlerini ihlal ettiğini dile getirdiler. Aktivistlerin Gazze’deki aç insanlara yardım ulaştırma çabalarının meşru bir hak olduğu savunuldu. Madleen gemisinin amacına ulaşmasının engellenmesinin, İsrail’in uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal etmekte olduğu, dolayısıyla bu durumun yasa dışı ablukaya bir ek olduğunu vurgulandı.

SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Avukatların açıklamasında, aktivistler hakkında işlem yapan yetkililerin bile İsrail yasalarına göre yetkilerinin bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, “İsrail’in gemiyi uluslararası sularda ele geçirip gönüllüleri zorla ülkeye getirmesi nedeniyle, aktivistleri gözaltında tutma ya da sınır dışı etme haklarının olmadığını” belirttiler. Avukatlar, aktivistlerin derhal serbest bırakılması, gemilere binmelerine izin verilmesi ve Gazze’ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine geri dönmelerine olanak tanınması gerektiğini vurguladı.