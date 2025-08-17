Aktoprak Festivalinde At Düşen Yılmaz Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Gaziantep’te, at yarışları festivali sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesindeki Aktoprak Mahallesi’nde gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı’na katılan Yılmaz, etkinlik dolayısıyla bir ata bindi. Ancak, at bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve takla attı.

DÜŞME ANLARI VE SONRASI

Mehmet Yılmaz, attan düşünce düşmüş olduğu atın altında kaldı ve bu durum onu ciddi şekilde yaraladı. Kaza sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Vücudunda birçok ciddi kırık olduğu tespit edilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Festival alanında çekim yapan dron kamerası, düşme anlarını görüntüledi ve bu durum olayla ilgili bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. Bu tür etkinliklerin güvenliği ve organizasyon süreçleriyle ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.