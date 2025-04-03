Aktör Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında

İBB OPERASYONLARI VE GÖZALTI SAYISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 19 Mart operasyonları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında gelen genel boykot çağrısıyla bağlantılı bir soruşturma dahilinde gelişiyor. Bu kapsamda toplamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı, bu kişilerden 11’inin gözaltına alındığı bildiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Gözaltına alınan kişiler arasında dikkat çeken isimler de bulunuyor. Özellikle Şakir Paşa Ailesi’nden ve Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın seyri merak ediliyor.