Aktüel Kataloğunda İndirimli Ürünler Var

İNDİRİM LİSTESİYLE DOLU KATALOG

Bu haftaki katalogda, elektronik aletlerden mutfak ürünlerine, kişisel bakım eşyalarından gıda ve temizlik ürünlerine kadar çeşitli indirimli seçenekler yer alıyor. BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel kataloğunda hangi ürünlerin satışa çıkacağı, özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler için önem taşıyor. Peki, BİM 3 Haziran 2025 aktüel katalogda hangi ürünler öne çıkıyor?

SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında elektronik ürünler öne çıkıyor. Öne çıkan elektronik aletler şöyle: Senna 55″ Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.495 TL, Senna 50″ Frameless Ultra HD QLED Google TV: 13.490 TL, OPPO A60 Cep Telefonu: 9.250 TL, HP Kablosuz Mouse: 579 TL, Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor: 49.990 TL, RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL, Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima: 22.990 TL, Philips Dikey Şarjlı Süpürge: 8.990 TL.

Mutfak ve ev gereçleri arasında şu ürünler dikkat çekiyor: Emsan Emaye Kızartma Tenceresi: 549 TL, Emsan Çaydanlık: 949 TL, LAV Valeria Su Bardağı 3’lü: 89 TL, Muffin Kek Kalıbı 6’lı: 159 TL, Güveç Tencere 24 cm: 109 TL, Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi: 75 TL.

KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Katalogda kişisel bakım ve temizlik ürünleri de yer alıyor. Peros Toz Deterjan 12 Kg: 329 TL, Molfix Ultra Fırsat Paketi: 329 TL, Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48’li: 289 TL, Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml: 72,50 TL, Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml: 92,50 TL gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor.

GIDA VE ATISTIRMALIKLAR

Gıda ve atıştırmalıklar bölümünde ise Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr: 75 TL, Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr: 74,50 TL, Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr: 330 TL, Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr: 89 TL ve Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr: 29,50 TL yer alıyor.