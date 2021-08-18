AKUT Başkanı’ndan İstanbul depremi açıklaması

AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremi hakkında yaptığı açıklamasında toplanacak yer olmamasına dikkat çekti.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada “Toplanacak boş yer yok” dedi.

Büyük Marmara Depremi’nin 22. yılında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulundu. Şehirlerde depremin ardından toplanacak boş yer olmadığına dikkati çeken Şalcı, İstanbul’u bekleyen büyük deprem için yapılacak çalışmaların pandemi nedeniyle durduğunu anlattı.

Şalcı, “Hala olası büyük bir afet için koordinasyon kısmı yeterince oturmamış durumda. En büyük eksiklik ise kurumlar bu depreme hazırlanırken vatandaşın hazırlıklarının eksik olması” dedi.