Akut, Orman Yangını İçin Anma Töreni Düzenledi

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT), 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi için anma töreni düzenledi. Ankara’da Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu anlamlı olayda, Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, şehit aileleri, şehit yakınları ve AKUT gönüllüleri yer aldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

UNUTULMAMALARINI SAĞLAMAK GEREKEN BİR KONU

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Çok zor bir hadise, ailelerin dayanması çok zor; bizlere düşen de onları unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Bir, iki aileyle de görüşüyorum, ailenin isminin unutulmaması için, park, cadde, sokak, birkaç yere isim verilmesini de istiyorum. Çok sayıda isim verecek yerimiz mevcut. Bütün şehitlerimiz için hep birlikte bir şehitler ormanı yapabiliriz, orman şehitleri olarak bir düzenleme yapabiliriz. Ayrıca tek tek ailelerimizden talep ettikleri takdirde, isterse evlerinin yakınlarına, isterse kentin başka bir merkezine isimlerini verip oraya QR kodu da koyarak, oraya gelenlerin onların hayat hikayelerini de okuyabileceği şekilde, onlara dua edebileceği bir organizasyon da yapabiliriz” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

VASİYETLERİYLE İLERLEYECEĞİZ

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan ise “Son yıllarda gerçekleşen orman yangınları unutamayacağımız acıları da beraberinde getiriyor. Bunlardan birini de ne yazık ki 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve sonrasında Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla yaşadık. Yangına müdahale anında rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle orman çalışanlarıyla birlikte alevlerin arasında kalan AKUT Ankara ekibimizin kıymetli 5 üyesi Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız ile çok kıymetli orman işçilerimiz Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Sercan Ütni ve Tolunay Kocaman’ı ne yazık ki kaybettik. Bu ülkenin kahraman görevlilerini anmak için toplandığımız bu günde onların cesaretini, fedakarlığını ve ülkelerine olan sevgisini unutmadan geride bıraktıkları izleri saygıyla hatırlamak bizim görevimiz. Şehitlerimizin gösterdiği fedakarlık bizlere ilham kaynağı olacak. Onların emaneti olan doğayı ve vatanı korumak için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz” şeklinde vurguladı.

BİR GÜZEL YÜREK ANILDI

Törenin ilerleyen bölümünde şehit ailelerinin konuşmalarına yer verildi. Şehit Bayram Eren Arslan’ın kız kardeşi Defne Arslan, “Önceki yangınlarda olduğu gibi bu orman yangınında da Yeşil Vatanı kurtarmak için savaştılar. Biz o anlarda ağabeyime ulaşmaya çalıştık, telefonu kapalıydı. Ulaşma umuduyla beklerken o sırada acı haberi geldi. Ağabeyim ve arkadaşları olay yerinde kahramanca mücadele ederken şehit olmuşlardı” dedi. Şehit Muharram Can’ın ablası Saliha Kırbaş ise “Biz 5 kardeştik. O bizim 4 numaralı küçüğümüzdü. Çocukluğunda da, erişkinliğinde de hep hayatını çok güzel yaşadı. Mühendis oldu. Çok güzel başarılarla okulunu bitirdi. Yaklaşık 17 yıl mühendislik yaptı ve çok güzel projelere imza attı. O gökyüzünde çok sevdiği güzel al bayrağının dalgalanması için, HÜRKUŞ, HÜRJET, ŞİMŞEK, AKSUNGUR, ANKA gibi pek çok projeye imza attı. Hayatını bu ülkenin güzellikleri için ve gelişmesi için adadı. Onu anlatacak tek kelime; vatan sevdası, doğa sevdası, insan ve hayvan sevgisiydi. O hayatını hep bu yönde idame ettirdi” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda şehit ailelerine plaket takdim edilerek, dua edildi.