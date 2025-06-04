Akvaryum Hobisi, Artan İlgi Gösteriyor.

Evde vakit geçirme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte akvaryum hobisine olan ilgi de yükseliyor. Uzmanlar, bu hobinin bilinçsizce kurulan sistemlerle balık sağlığını risk altına attığını aktarıyor. Evde geçirilen zamanın artması, akvaryum merakını da beraberinde getiriyor. Bu alanda yeni başlayanlara dikkat etmeleri gereken konularda çeşitli öneriler sunuluyor.

AKVARYUM EKOSİSTEMİNİN SAĞLIĞI

Su Ürünleri Mühendisi ve DNA Akvaryum Su Ürünleri firmasının sahibi Nevzat Akdeniz, akvaryum ekosisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmasının ve farklı balık türlerinin uyum içinde seçilmesinin önemini vurguluyor. Akdeniz, “Akvaryum ortamının sadece görsel değil, biyolojik açıdan da dengeli olması gerekiyor” diyor. Farklı türlerin bir arada yaşaması için su sıcaklığı, pH dengesi ve davranışsal uyum gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

PLANSIZ AKVARYUM KURULUMU

Uzmanlar, akvaryum kurulumunun plansız bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda hem balık sağlığının hem de sistemin sürdürülebilirliğinin risk altında kalabileceğini belirtiyor. Bu konuda balık besleyecek kişilerin izlemesi gereken yolu da açıklayan Akdeniz, “Akvaryum balığı besleyecekler önce hangi tür balık besleyeceğine karar vermeli ve ona göre akvaryumu hazırlamalı. Su sıcaklığı, su pH değerleri önemli kriterler” şeklinde konuşuyor.

BALIK UYUMU VE YEMLENME

Balıkların aynı akvaryumda barınabilmesi için türlerinin uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Akdeniz, “Etçil balıklar ile otçul beslenen balıklar aynı akvaryumda yaşayamaz” diyor. Balık türü seçiminin yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygun yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, balıkların yemlenmesinin de doğru bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Uygun ortam sağlandığında balıkların yaşam süresinin daha uzun ve sağlıklı olacağına inanıyor. – İSTANBUL