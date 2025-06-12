Akyaka Açıklarında Yaralı Caretta Bulundu

MUĞLA’DA YARALI CARETTA CARETTA KURTARILDI

Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka açıklarında yaralı bir caretta caretta bulundu. Yüzgecinde ve ağzında misina tespit edilen deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavi altına alındı. Akyaka açıklarında hareketsiz bir şekilde duran caretta carettayı görenler, durumu hemen DEKAMER’e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği anlaşılan deniz kaplumbağası, bölgeye gelen ekipler tarafından sahile çıkarılıp, DEKAMER’e götürüldü.

DEKAMER’DE YAPILAN TEDAVİ

Merkezde carettanın tüm vücudu için röntgen çekildi ve detaylı bir değerlendirme yapıldı. Yapılan incelemede, carettanın sağ ön yüzgecinde ve ağzında misina bulunduğu belirlendi. DEKAMER’den yapılan açıklamada, “Duyarlı bir vatandaşın Akyaka’da yüzerken yaralı halde bulduğu ve ‘Pınar Tansal’ adını verdiği deniz kaplumbağamız ile tanışın. Bulunduğunda yüzgecini sıkan ve ağzından sarkan misinaları vardı Pınar’ın. İlk olarak yüzgeçlerini kurtardık, ardından röntgen görüntüleri ile ağzından sarkan misinanın yuttuğu bir metal klipse bağlı olduğunu fark ettik. Merkezimizde endoskopik yöntemle yapmış olduğumuz müdahaleyle de klips ve misinaları da ağzından çıkardık. Pınar şu an daha mutlu. Yaraları iyileşene kadar misafirimiz olacak. Duyarlılığı için de değerli vatandaşımıza teşekkür ederiz” denildi.