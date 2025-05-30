Akyaka’da 1952 Traktör Saklanıyor

AKYAKA’DA TARIM TARİHİNE HAFIZALIK TRAKTÖR

Akyaka’da yaşayan bir vatandaş, babasının 1952 yılında satın aldığı traktörü evinin bahçesinde hatıra olarak saklıyor. Bu traktör, bölgede tarımda kullanılan ilk araç olma özelliği taşıyor. Kars’ın Akyaka ilçesinin Demirkent köyünde yaşayan Sırrı Yardımcı, babası Kerim Yardımcı’nın 1952’de aldığı traktörle ilgili anılarını torunlarına aktarıyor.

BABANIN TARIM HAYATI

Sırrı Yardımcı, “Babam ölene kadar bunu tarımda kullandı. Arıza yaptıktan sonra kullanamadım. Baba hatırası olarak saklıyorum. Gelene de diyorum ki bununla babam tarım yaptı. Traktör Avustralya’da üretilmiş ama Alman-Avustralya malıdır” şeklinde konuşuyor. 73 yıllık bu traktör, hem aile için bir hatıra hem de bölge tarım tarihi açısından önemli bir sembol haline gelmiş durumda.

GELENEKSEL HATIRALAR

Evin bahçesindeki traktörü ziyaret edenler, bu nostaljik aracı inceleme fırsatı buluyor ve yarım asırlık traktörle fotoğraflar çektiriyor. Sırrı Yardımcı, baba hatırasını çocuklarına anlatarak, gelecek nesillerin de traktöre sahip çıkmasını umuyor. Kars’a gelen vatandaşlar, bu tarihi traktörü görmek için Demirkent köyüne akın ediyor.