Akyaka’da Araç Direğe Çarptı

KAZA GİRİŞİMİ VE SONUÇLARI

Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde gerçekleşen olayda, iddialara göre freni bozuk olan bir araç kontrolünü kaybederken, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın sonuçları oldukça ciddi oldu, çünkü direk bu esnada geçmekte olan 35 CIC 502 plakalı başka bir aracın üstüne devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılmasının ardından, olay yerine hızlıca sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, yaralanan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bunun yanı sıra, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

